Cronaca

Salerno, armi e munizioni nascoste in casa: arrestato un ventisettenne

Operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza a Salerno: sequestrati fucili e munizioni nell'abitazione di un giovane di 27 anni.

Redazione Infocilento

Il 21 maggio c.a., personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, congiuntamente a personale del GICO – Nucleo PEF di Salerno, ha proceduto all’arresto di un egiziano di 27 anni, per il reato di detenzione illegale di armi e ricettazione delle stesse, rinvenute presso il suo domicilio, unitamente a numeroso munizionamento.

La perquisizione e il sequestro delle armi

La Polizia Giudiziaria operante, avendo avuto fondata notizia che il giovane in questione potesse occultare armi presso la propria abitazione, effettuava una perquisizione domiciliare all’esito della quale risultavano occultati dal predetto un fucile modello Winchester calibro 12 ed un fucile carabina RUGER modello AR 556 – calibro 223 REM e munizionamento di diverso calibro; pertanto la PG poneva il tutto sotto sequestro, quale provento di furto.

Inoltre, le attività di perquisizione venivano estese anche all’autovettura in uso all’indagato, anch’essa sottoposta a sequestro in ordine al reato di riciclaggio.

Il trasferimento in carcere e le garanzie difensive

Sulla scorta di quanto sopra e su disposizione del PM di turno, il predetto è stato condotto, in stato di arresto, presso la Casa Circondariale di Salerno, in attesa dell’udienza di convalida.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così come formulate non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

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