Paura a Marina di Eboli, furti sotto gli ombrelloni: intervengono i carabinieri

Momenti di paura ieri pomeriggio a Marina di Eboli, nella zona vicina all’area Legambiente, dove alcuni bagnanti sono stati vittime di furti e rapine mentre si trovavano in spiaggia.

Dinamica dei furti tra gli ombrelloni

Secondo le prime informazioni raccolte, un uomo straniero di origine magrebina avrebbe agito tra gli ombrelloni approfittando della distrazione dei presenti, impossessandosi di borse e oggetti di valore, tra cui gioielli e monili in oro lasciati incustoditi dai proprietari durante il pomeriggio al mare.

Intervento dei carabinieri e indagini in corso

L’episodio ha generato tensione e preoccupazione tra i presenti, con diverse segnalazioni giunte alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia, coordinati dal maresciallo Basilisco, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare il responsabile.

Le indagini proseguono anche attraverso eventuali testimonianze e sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. I militari invitano cittadini e turisti a prestare particolare attenzione ai propri effetti personali durante la permanenza in spiaggia, soprattutto nei tratti più affollati del litorale.