Agropoli, furti lungo il litorale: l’allarme non si placa

Non si arresta l’ondata di furti lungo il litorale di Agropoli. Sebbene la stagione balneare sia ormai alle spalle, chi sceglie di trascorrere qualche ora al mare non può davvero rilassarsi. L’ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì: un’auto in sosta nel parcheggio a pagamento nei pressi della baia di Trentova è stata presa di mira da ignoti, attratti da uno zaino lasciato all’interno dell’abitacolo.

Il furto

La proprietaria, dopo aver trascorso alcune ore in spiaggia, è tornata al veicolo e ha scoperto che un finestrino era stato infranto e lo zaino sottratto. In realtà, al suo interno non vi era nulla di valore, ma i ladri, non potendolo sapere, hanno comunque agito.

Nella giornata di martedì, lo zainetto è stato ritrovato abbandonato lungo via Trentova, la strada che conduce a Moio Alto, ai margini della carreggiata.

Fortunatamente, i malviventi sono fuggiti a mani vuote, ma per la proprietaria resta il danno materiale all’auto, tutt’altro che trascurabile.