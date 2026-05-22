Il dolore di Sassano per l’addio a Margherita Calandriello: oggi i funerali

Una comunità intera si prepara a dare l’ultimo saluto a Margherita Calandriello, scomparsa improvvisamente ieri all’età di 40 anni, lasciando sgomento e dolore a Sassano.

La camera ardente e il rito funebre

La camera ardente è stata allestita presso la sala del commiato “Biancamano” in via Diaz.

I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 22 maggio, alle ore 10:30 nella Chiesa Madre di Sassano. Una giornata di lutto e raccoglimento per l’intera comunità che si unirà al dolore del marito Pino, dei figli Riccardo e Andrea e di tutti i familiari.

Il ricordo di una comunità ferita

Margherita viene ricordata da amici, colleghi e genitori dei bambini come una donna dolce, premurosa e sempre disponibile, capace di lasciare un segno profondo nella vita di chiunque l’abbia conosciuta.