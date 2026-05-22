Accoltellamento in piazza a Montesano Scalo: fermato un ragazzo di venti anni

Un ventenne italiano è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina in seguito all’accoltellamento avvenuto ieri sera nel centro di Montesano Scalo, dove un giovane tunisino di 18 anni è rimasto ferito al torace al culmine di una lite.

Le indagini e il provvedimento dei carabinieri

Il provvedimento è scattato dopo le indagini avviate nell’immediatezza dai militari coordinati dal capitano Veronica Pastori, intervenuti sul posto per ricostruire quanto accaduto. La discussione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe nata per motivi futili e in pochi istanti sarebbe degenerata fino al ferimento del diciottenne.

La dinamica dell’aggressione e i soccorsi

L’episodio si è verificato intorno alle 19:00 in piazza a Montesano Scalo. Dopo essere stato colpito con un fendente all’altezza del torace, il giovane ferito è riuscito a raggiungere autonomamente la postazione del 118, venendo poi trasferito in ospedale dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero considerate critiche dopo una notte trascorsa sotto osservazione medica.

Il sequestro dell’arma e gli accertamenti

Anche il ventenne fermato è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Nel frattempo i carabinieri hanno recuperato il coltello presumibilmente utilizzato durante l’aggressione e sequestrato alcuni indumenti utili alle indagini.