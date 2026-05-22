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Stazione di Salerno, piano da 4,2 milioni per l’accessibilità: banchine più alte e pensiline rinnovate

Al via i lavori alla stazione di Salerno: investimenti per 4,2 milioni di euro per l'innalzamento delle banchine e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tutti i dettagli e i tempi dei cantieri

Redazione Infocilento
Stazione Salerno

Con riferimento agli interventi di adeguamento delle banchine presso la stazione di Salerno, a partire dal mese di gennaio 2026 ho fatto avviare la progettazione degli interventi finalizzati all’innalzamento dei marciapiedi allo standard h55. In particolare, le attività progettuali riguardano le banchine a servizio dei binari 2 e 3, nonché quelle relative ai binari 4 e 5, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’infrastruttura da parte dell’utenza.

Il cronoprogramma dei lavori e gli investimenti previsti

Per quanto concerne l’innalzamento del marciapiede afferente ai binari 2 e 3, l’intervento è già inserito nella pianificazione del 2027, per un investimento pari a circa 1,2 milioni di euro. Con riferimento agli interventi relativi al marciapiede a servizio dei binari 4 e 5, i lavori saranno realizzati già nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2026. Nell’ambito del medesimo intervento saranno altresì effettuate opere di riqualificazione della relativa pensilina, per un investimento complessivo pari a circa 3 milioni di euro.

L’impegno del ministero per l’abbattimento delle barriere

Le opere programmate presso la stazione di Salerno confermano un impegno costante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel promuovere una mobilità moderna, accessibile e inclusiva. L’attenzione rivolta all’adeguamento delle infrastrutture ferroviarie, all’eliminazione delle barriere architettoniche e al rispetto degli standard europei testimonia la volontà di garantire servizi sempre più efficienti e condizioni di piena accessibilità per tutti i cittadini. Il Ministero intende proseguire con determinazione lungo questo percorso di riqualificazione, nella consapevolezza che investire nell’accessibilità e nel miglioramento del servizio ferroviario significhi rafforzare la coesione sociale, sostenere la competitività dei territori e assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla mobilità.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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