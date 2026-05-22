Cilento

Napoli ha perso mammà e la mostra Maternità a Roccagloriosa: serata tra arte e cultura nel Cilento

Scopri l'evento culturale del 28 maggio a Roccagloriosa: l'inaugurazione della mostra Maternità e la presentazione del libro di Milena Cicatiello

Redazione Infocilento
Roccagloriosa

Una serata straordinaria dedicata all’arte, alla letteratura e alla musica si terrà nel cuore del Cilento. Giovedì 28 maggio 2026, alle ore 19:30, la suggestiva cornice del Convento di San Mercurio a Roccagloriosa ospiterà un importante appuntamento culturale. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Onlus “Effetto Donna”.

L’inaugurazione della mostra collettiva Maternità

La serata si aprirà con l’inaugurazione della mostra di pittura collettiva intitolata “Maternità”. L’esposizione raccoglie le opere di un collettivo di artisti di Agropoli, coordinato dalla nota pittrice Marisa Russo. La mostra esplora il tema della figura materna attraverso diverse sensibilità cromatiche e stilistiche.

La presentazione del libro di Milena Cicatiello

A seguire, i riflettori si sposteranno sulla presentazione del libro “Napoli ha perso mammà”, l’ultima opera letteraria della scrittrice Milena Cicatiello. Il volume offre una profonda riflessione sociale e culturale legata all’identità del territorio.

Gli spettacoli musicali e le performance cilentane

Il programma sarà impreziosito da intermezzi musicali e performativi curati da Alina Di Polito. La poliedrica artista si esibirà per il pubblico rappresentando la “Compagnia degli Artisti Cilentani”, realtà d’eccellenza diretta dal Maestro Mauro Navarra.

I dettagli e le informazioni utili sull’evento

  • Luogo: Convento di San Mercurio, Roccagloriosa (SA)
  • Data: Giovedì 28 maggio 2026
  • Ora: 19:30
  • Ingresso: Libero

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