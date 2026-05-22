Welfare a Salerno, al via le assunzioni a tempo indeterminato nell’Ambito S04_1

La FP CGIL Salerno esprime grande soddisfazione per il percorso avviato nell’Ambito Territoriale S04_1 – che comprende i Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano – in merito al rafforzamento del servizio sociale professionale. A partire dal prossimo primo giugno, infatti, saranno formalizzate le prime assunzioni a tempo indeterminato di Assistenti Sociali.

Un traguardo storico per il welfare del territorio

Si tratta di un risultato di fondamentale importanza, che arriva dopo anni di mobilitazione, rivendicazioni e costanti solleciti da parte della sigla sindacale. L’obiettivo condiviso resta quello di garantire stabilità occupazionale e continuità ai servizi sociali territoriali, un settore strategico per la tutela delle persone fragili, delle famiglie e dell’intera comunità locale.

La FP CGIL Salerno sottolinea come il potenziamento della struttura organizzativa dell’Ambito rappresenti un passaggio nodale per elevare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini e per dare, finalmente, risposte concrete a professionisti che per anni hanno assicurato il funzionamento dei servizi con estrema competenza e spirito di sacrificio.

Il Segretario Provinciale della FP CGIL Salerno, Alfonso Rianna, evidenzia: “Le prime stabilizzazioni rappresentano un segnale positivo e un punto di partenza imprescindibile. Parliamo di lavoratrici e lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali sul territorio e che meritavano certezze occupazionali e il giusto riconoscimento professionale. Adesso è necessario proseguire rapidamente lungo questo percorso, completando il piano delle assunzioni previsto e rafforzando tutti i servizi collegati ai livelli essenziali di assistenza sociale”.

Il Segretario Generale della FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto, aggiunge: “Il lavoro svolto in questi mesi dimostra che l’investimento sul welfare territoriale produce risultati concreti sia per i lavoratori sia per la cittadinanza. Occorre ora aprire una fase nuova, che guardi non solo alla stabilizzazione del personale, ma anche alla piena valorizzazione delle competenze, al consolidamento delle tutele aziendali e al potenziamento strutturale dell’intero Ambito territoriale, affinché nessun bisogno sociale resti senza risposta”.

La FP CGIL Salerno continuerà a vigilare con la massima attenzione sull’evoluzione del cronoprogramma relativo alle ulteriori assunzioni previste e sui prossimi tavoli di confronto, ribadendo la necessità di garantire servizi sociali efficienti, stabili e realmente vicini alle persone.