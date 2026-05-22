Nasce a Battipaglia il comitato di Futuro Nazionale, il movimento di Vannacci

Nasce a Battipaglia il Comitato Costituente “Battipaglia 983” di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci. Referente del Comitato sarà Mattia Impagliazzo, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana e oggi consulente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di creare un nuovo spazio politico e civico aperto alla partecipazione dei cittadini, fondato sull’ascolto del territorio, sulla presenza concreta e sul coinvolgimento attivo della comunità locale.

I valori e gli obiettivi del nuovo progetto politico

Nel solco dei valori e della visione politica promossi dal generale Roberto Vannacci, il Comitato intende avviare un percorso orientato alla tutela della sicurezza, alla valorizzazione dell’identità territoriale, al sostegno del commercio locale e a una gestione seria e responsabile del tema immigrazione, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie e della vita quotidiana dei cittadini.

“Crediamo che la politica debba tornare a essere vicina alle persone, ascoltare i problemi reali della comunità e trasformare le esigenze del territorio in azioni concrete. Battipaglia merita attenzione, visione e persone pronte a mettersi in gioco per costruire il futuro della città”, dichiara il referente Mattia Impagliazzo.

I prossimi appuntamenti e il congresso di Napoli

Nei prossimi giorni saranno inoltre presentati ufficialmente i delegati che prenderanno parte all’incontro precongressuale di Futuro Nazionale, previsto il prossimo 30 maggio a Napoli.

Con la nascita del Comitato Costituente Battipaglia 983 prende ufficialmente avvio un nuovo percorso politico e territoriale rivolto ai cittadini che desiderano partecipare attivamente alla costruzione del futuro della comunità.