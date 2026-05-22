Attualità

Eboli: riaperta la SP 30/b, torna percorribile la strada verso il mare

Inaugurata stamattina la riapertura dell'arteria strategica per il litorale dopo il sopralluogo dei consiglieri comunali e dei tecnici della Provincia e del Consorzio di Bonifica

Antonio Elia

Ieri il sopralluogo, questa mattina l’inaugurazione e la riapertura ufficiale della SP 30/b, ad Eboli, arteria fondamentale per il collegamento verso il litorale.

Il sopralluogo tecnico e le istituzioni presenti

Al sopralluogo hanno preso parte i consiglieri comunali Cesare Moscariello, Mariarosaria Pierro e Cosimo Massa insieme ai tecnici della Provincia di Salerno e del Consorzio di Bonifica, per verificare gli interventi di messa in sicurezza effettuati sul tratto chiuso nei mesi scorsi.

Un’arteria strategica per la stagione estiva

La riapertura rappresenta un passaggio importante in vista della stagione estiva, considerando il ruolo strategico della SP 30/b per il traffico diretto verso le località balneari. I consiglieri hanno ringraziato gli enti e i rappresentanti istituzionali coinvolti per il lavoro svolto.

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