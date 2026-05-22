Polla: furto nella zona industriale, rubati mezzi agricoli ritrovati in Puglia

Colpo nella notte nella zona industriale di Polla, dove un’azienda agricola è stata presa di mira da una banda di ladri che è riuscita a portare via un autocarro e quattro trattori.

La scoperta e la denuncia ai Carabinieri

L’azione è avvenuta con il favore del buio, senza che nessuno si accorgesse di quanto stava accadendo. L’amara scoperta è arrivata solo nelle ore successive, quando i proprietari hanno dato l’allarme e presentato denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Il tracciamento GPS e il ritrovamento

Le indagini sono scattate immediatamente e hanno permesso di rintracciare i mezzi grazie ai sistemi GPS installati sui trattori. I veicoli sono stati localizzati in Puglia e successivamente recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.