Politica

Salerno al voto, l’appello di De Felice: «la città vuole tornare a vivere»

Salerno si prepara al voto dopo intense settimane di campagna elettorale: gli otto candidati sindaco scelgono le piazze per gli ultimi appelli alla cittadinanza

Federica Inverso

Campagna elettorale agli sgoccioli, Salerno si prepara al voto e per gli otto candidati sindaco è tempo di bilanci dopo lunghe e intense settimane di campagna elettorale. Scelgono le piazze per gli ultimi appelli alla cittadinanza.

Il comizio di Potere al Popolo! a Pastena

Nel pomeriggio di ieri il candidato sindaco di Potere al Popolo! Pio Antonio De Felice è intervenuto in piazza Caduti Civili di Brescia, a Pastena, con Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo!.

Le dichiarazioni del candidato Pio Antonio De Felice

“Comunque vada, per noi è già una vittoria” ha dichiarato il candidato sindaco De Felice, rimarcando l’impegno nell’affrontare tematiche importanti, come la guerra. E sulla città De Felice ha aggiunto: “Salerno vuole tornare a vivere. Noi vogliamo fare questo e i giovani sono la spinta per il futuro”.

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