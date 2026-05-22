“Una Fiaba tra i Murales”: a Piano Vetrale la premiazione degli studenti del Cilento

L’associazione “Fiaba in Borgo”, realtà senza scopo di lucro dedicata alla promozione culturale, sociale, ambientale e turistica, si prepara all’evento culminante del suo concorso dedicato alle scuole “Una Fiaba tra i Murales”. L’iniziativa è stata ideata per stimolare la lettura e la scrittura tra i ragazzi, offrendo loro uno spazio prezioso per esprimere la propria ricchezza interiore.

La cerimonia conclusiva della IV edizione del concorso si svolgerà mercoledì 27 maggio 2026 a Piano Vetrale, celebre frazione del Comune di Orria, con la presentazione dei lavori svolti dagli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado.

Sono oltre 11 i lavori presentati dagli istituti che fanno parte del comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Gli elaborati saranno valutati da una commissione d’eccezione, composta da esponenti del mondo della cultura e dell’inclusione sociale.

Il cartellone dei partecipanti: tutte le scuole in gara

Di seguito l’elenco degli istituti comprensivi e delle scuole che hanno preso parte alla manifestazione:

I.C. “Albanella” con la Scuola Secondaria di I grado di Omignano;

con la Scuola Secondaria di I grado di Omignano; I.C. “Carducci” Capaccio-Paestum – Trentinara con la Scuola Primaria di Spinazzo;

con la Scuola Primaria di Spinazzo; Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys” con la Scuola Secondaria di I grado di Casal Velino;

con la Scuola Secondaria di I grado di Casal Velino; I.C. “Leonardo da Vinci” con la Scuola Primaria di Ostigliano – Orria;

con la Scuola Primaria di Ostigliano – Orria; I.C. “Gino Rossi Vairo” di Agropoli con la Scuola Secondaria di I grado di Agropoli;

con la Scuola Secondaria di I grado di Agropoli; I.C. “San Marco” di Agropoli con la Scuola Secondaria di I grado di Torchiara;

con la Scuola Secondaria di I grado di Torchiara; I.C. “Castellabate” con la Scuola Primaria San Marco di Castellabate;

con la Scuola Primaria San Marco di Castellabate; Associazione Culturale Teatrale “Actorsud”.

Il successo della sezione ad indirizzo musicale

Per la sezione speciale dedicata alle Scuole ad indirizzo musicale (Secondarie di I e II grado), lo scorso 27 marzo 2026, presso il Teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania, si è già tenuta con grande successo la fase conclusiva dei lavori. L’incontro, moderato dal Dott. Antonio Pesca, ha visto l’esibizione degli alunni dei seguenti istituti:

Liceo Musicale “Parmenide” di Vallo della Lucania;

Liceo Musicale “Gatto” di Agropoli;

I.C. Vallo – Novi Velia;

I.C. Albanella;

I.C. Capaccio Paestum;

I.C. Castellabate.

Il programma della giornata del 27 maggio a Piano Vetrale

La mattinata di mercoledì 27 maggio sarà ricca di appuntamenti istituzionali, artistici e culturali secondo il seguente calendario:

Ore 09.30: Saluti istituzionali da parte del Sindaco del Comune di Orria, Agostino Astore, della Presidente dell’Associazione “Fiaba in Borgo”, Maria Luisa Di Matteo, e delle Autorità scolastiche presenti.

Saluti istituzionali da parte del Sindaco del Comune di Orria, Agostino Astore, della Presidente dell’Associazione “Fiaba in Borgo”, Maria Luisa Di Matteo, e delle Autorità scolastiche presenti. Ore 10.00: Presentazione dei lavori degli alunni partecipanti.

Presentazione dei lavori degli alunni partecipanti. Ore 11.30: Incontro aperto con l’attrice Sabrina Bevilacqua.

Incontro aperto con l’attrice Sabrina Bevilacqua. Ore 12.30: Cerimonia di premiazione del concorso.

Laboratori artigianali, ospiti e il Premio “Mauro Inverso”

La giornata sarà impreziosita dai momenti di animazione a cura di “Raggio di Sole” di Ascea e da una serie di attività laboratoriali offerte dalle realtà che collaborano storicamente con l’Associazione Fiaba in Borgo. Tra queste, l’Associazione culturale “La Tela” e l’Associazione “Portosalvo”, che terranno laboratori didattici di tessitura e filatura. Sarà inoltre presente l’artista Achraf Naim dello Studio Spark.

Al termine della cerimonia verranno consegnati i riconoscimenti per le varie sezioni e il prestigioso Premio “Mauro Inverso”, destinato alle scolaresche che si saranno distinte per l’originalità e l’innovatività del lavoro svolto. A moderare l’intero evento sarà l’attrice Sabrina Bevilacqua.

L’iniziativa vanta il patrocinio di: Comune di Orria, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Associazione A.B.A. (Aiutiamo i Bambini Autistici), Convergenze S.p.A. Società Benefit di Capaccio Paestum, Studio Spark di Agropoli, I.C. “Gino Rossi Vairo” di Agropoli, Pro Loco “Paolo de Matteis” APS, Associazione Teatrale APS “100CrammatiniRussi”, Associazione Culturale “Portosalvo” di Casal Velino e Associazione Culturale “La Tela” di Stio.

Il plauso della Presidenza di “Fiaba in Borgo”

A margine della presentazione dell’evento, la Presidente dell’Associazione, Maria Luisa Di Matteo, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo:

“Mi complimento calorosamente con tutti gli studenti, il corpo docente e i dirigenti scolastici per il proficuo e straordinario lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico. Il loro impegno sinergico ha permesso la realizzazione di opere di grande valore, che finalmente prenderanno vita e saranno portate in scena nella splendida cornice del borgo di Piano Vetrale”.