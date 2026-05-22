Politica

Comunali Salerno, Lanocita chiude la campagna a Portanova: “Vogliamo una città a misura d’uomo”

Il candidato sindaco sostenuto da M5S, AVS e Salerno Democratica lancia l'ultimo appello al voto insieme ai deputati Costa e Mari: "Basta speculazione, Salerno è allo sbando"

Federica Inverso

Urne aperte domenica e lunedì nel capoluogo salernitano. Tempo di ultimi appelli alla cittadinanza anche per il candidato sindaco Franco Massimo Lanocita, sostenuto da Movimento Cinque Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Salerno Democratica. Più in generale, da quell’area di sinistra/centrosinistra contraria al ritorno di Vincenzo De Luca a Palazzo di Città.

Il corteo e il comizio a piazza Portanova

Lanocita ha tenuto ieri pomeriggio, nella centralissima e simbolica piazza Portanova, il primo dei suoi comizi di chiusura di campagna elettorale (nel pomeriggio di oggi è previsto un nuovo appuntamento nella zona orientale della città). Presenti, tra gli altri, a sostegno del candidato sindaco, anche Franco Mari, deputato Alleanza Verdi e Sinistra e Sergio Costa, deputato del Movimento 5 Stelle e vice presidente della Camera. Prima dell’arrivo in piazza, un lungo corteo per le vie del centro cittadino.

L’affondo di Franco Mari: “Basta lampadine cinesi”

Dal palco, poi, non sono mancati attacchi e contestazioni all’operato degli anni passati. Il deputato Mari non ha risparmiato critiche sulla gestione del verde, sul Crescent e sulla kermesse Luci d’artista:

“Parlate di cultura quando ci avete abbuffato per vent’anni con le lampadine cinesi”, il duro affondo.

Dal vice presidente della Camera ed ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa è stato ribadito il sostegno al candidato Lanocita: “Porterà un vento nuovo alla città di Salerno”.

Lanocita: “I cittadini ci danno la carica per svoltare”

“Abbiamo trovato una città violentata – ha dichiarato Lanocita – in preda alla speculazione edilizia, senza verde e dove i servizi sono allo sbando. La nostra intenzione è di riprendere in mano tutto e la carica ce l’hanno data proprio i cittadini. Vogliamo lavorare per una città a misura d’uomo, con lavoro per i giovani, con spazi di aggregazione e una mobilità che funzioni”.

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