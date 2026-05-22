Attualità

Battipaglia: inaugurato il nuovo Centro Famiglia, un punto di riferimento per i minori

Presenti all'incontro di Via Coppi le istituzioni locali e gli esperti del settore

Antonio Elia

Trovare risposte concrete ai bisogni dei minori e sostenere i genitori nelle sfide quotidiane. È l’obiettivo del nuovo Centro Famiglia dell’Ambito S04_1, presentato stamane nel Quartiere Belvedere a Battipaglia, grazie alla sinergia tra Consorzio Tusciano Solidale e CSM Service con la dottoressa Antonella Giarletta.​

La presenza delle istituzioni locali

All’inaugurazione hanno preso parte i sindaci di Battipaglia e Bellizzi, Cecilia Francese e Domenico Volpe, la presidente del Consorzio Maria Valeria Forte e il consigliere comunale Eterna Maruotto, presente in rappresentanza del sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti.​

Il confronto tra gli esperti e i servizi attivi

Il convegno ha visto un proficuo confronto tra psicologi, docenti universitari, i referenti del Centro Studi Affido e la Pastorale Giovanile. Da oggi la struttura di Via Coppi è attiva per offrire ascolto e supporto specialistico, guidata da un unico grande obiettivo: insieme per ogni bambino, insieme per ogni famiglia.

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