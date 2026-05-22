Ogliastro Cilento: la consigliera Cantalupo dice addio alla Lega ed entra in Futuro Nazionale

La dinamica politica nel Cilento si arricchisce di un nuovo capitolo che ridefinisce gli equilibri all’interno delle amministrazioni locali. Michela Cantalupo, consigliera comunale in carica a Ogliastro Cilento, ha formalizzato il suo addio alla Lega. Una decisione di peso, che segna l’interruzione del suo percorso con il partito guidato da Matteo Salvini e il contestuale ingresso in Futuro Nazionale, movimento politico in forte espansione sul territorio.

La scelta rappresenta un passaggio cruciale per la rappresentanza locale, evidenziando come i movimenti civici e le nuove sigle politiche continuino ad attrarre esponenti istituzionali alla ricerca di nuovi spazi di manovra e di una diversa progettualità.

Le ragioni del passaggio e la tenuta della maggioranza

Il transito verso la nuova compagine politica non è arrivato all’improvviso, ma segue un percorso di valutazione interna. L’esponente consiliare ha voluto chiarire i motivi alla base della svolta, legandoli strettamente a considerazioni di carattere programmatico e ideale.

Le dichiarazioni ufficiali rilasciate da Michela Cantalupo non lasciano spazio a dubbi sulla ponderatezza del percorso intrapreso: “La mia decisione è frutto di una lunga e profonda riflessione politica”. Un’affermazione che sottolinea come il distacco dalla Lega non sia legato a frizioni estemporanee, bensì a una maturazione di prospettive differenti rispetto al passato.

Un punto nodale della vicenda riguarda la stabilità del governo cittadino e la continuità dell’azione amministrativa a Ogliastro Cilento. La consigliera ha voluto rassicurare immediatamente sia i propri colleghi di coalizione sia i cittadini che le hanno espresso la propria preferenza alle urne, escludendo ripercussioni negative sulla tenuta del gruppo di appartenenza.

“Ci tengo a precisare che questa scelta non comporterà alcuna modifica al mio impegno nel Comune. La mia permanenza all’Intero della lista civica locale “Ogliastro Futura “ resta assoluta con gli elettori mantenendo alta la collaborazione con il mio capogruppo”, ha precisare Cantalupo, blindando di fatto l’assetto consiliare e confermando la totale fedeltà al mandato ricevuto dalla comunità locale, oltre che la sinergia con i vertici della lista civica.

Le prospettive future in una nuova comunità politica

Il passaggio a Futuro Nazionale viene vissuto dalla consigliera non come un punto di arrivo, ma come l’inizio di una fase caratterizzata da rinnovate motivazioni operative. L’ingresso nella nuova sigla è guidato dall’intenzione di portare un contributo attivo al dibattito pubblico, unendo le istanze del territorio alle linee programmatiche del movimento.

Nelle parole di chiusura della sua nota ufficiale, Cantalupo ha delineato l’attitudine con cui si appresta a vivere questa nuova esperienza sul territorio salernitano: “Entro in questa nuova comunità politica con spirito costruttivo, coraggio, entusiasmo e senso di responsabilità”. Saranno adesso i prossimi mesi e l’attività in aula a dimostrare l’impatto di questo riposizionamento sui temi chiave della comunità di Ogliastro Cilento.