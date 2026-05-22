Paura a Vallo Scalo: calcinacci cadono in strada da un balcone

Paura a Vallo Scalo, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo Via Nazionale, dove alcuni calcinacci si sono staccati dal balcone di un appartamento situato in una palazzina della zona. Fortunatamente, al momento del crollo non transitava nessuno sul marciapiede sottostante.
Danneggiate auto in sosta
I pezzi di cemento, precipitati sul balcone dell’appartamento al piano inferiore, hanno però colpito le automobili sotto parcheggiate.
Gli interventi
Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per mettere in sicurezza l’area ed effettuare tutte le verifiche del caso.
Secondo quanto emerso il palazzo era stato recentemente interessato da un lavoro di ristrutturazione.