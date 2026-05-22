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Casal Velino: “100 porti, 100 città” fa tappa nel cilento, arriva la Flotilla

L'imbarcazione della Freedom Flotilla fa tappa nel Cilento per l'iniziativa nazionale "100 porti, 100 città" a sostegno del popolo palestinese, con la testimonianza dell'attivista Vincenzo Fullone

Chiara Esposito

Prima tappa campana per la Ghassan Kanafani, approdata al porto di Casal Velino con l’obiettivo di “rompere il muro del silenzio”. Si tratta di un’iniziativa di carattere nazionale rientrante nel progetto “100 porti, 100 città”. Una campagna si sensibilizzazione che punta a promuovere il sostegno al popolo palestinese.

La testimonianza di Vincenzo Fullone e l’esperienza della Freedom Flotilla

A bordo dell’imbarcazione Vincenzo Fullone, attivista e portavoce per l’Italia della Freedom Flotilla che nella missione umanitaria verso Gaza si trovava sulla Conscience, la barca piena di medici e medicine e poi intercettata dall’Idf. Ai tanti presenti sul porto Cilentano ha raccontato la sua esperienza in Palestina, testimonianza diretta di quanto successo nel carcere israeliano di Ketziot.

Solidarietà e laboratori: l’accoglienza del porto cilentano

Una manifestazione partecipata che ha visto la presenza di una delegazione locale che, con l’aiuto di tutti, hanno organizzato laboratori creativi, artigianato tessile e piccole degustazioni.

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