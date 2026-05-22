Eboli: via libera alla rottamazione agevolata delle cartelle comunali, pagamenti fino a 60 rate

Il Consiglio comunale di Eboli ha approvato la misura relativa alla rottamazione delle cartelle comunali con 20 voti favorevoli, dando così il via libera a un provvedimento molto atteso da cittadini e contribuenti.

Agevolazioni e pagamenti: rateizzazione fino a 60 mesi

La delibera consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’ente attraverso una formula agevolata che prevede la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a 60 rate, offrendo quindi un sostegno concreto alle famiglie e alle attività del territorio.Il commento dell’assessore Gianmaria SgrittaGrande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore al Bilancio Gianmaria Sgritta per il voto trasversale ottenuto in aula, segnale di condivisione e responsabilità istituzionale.

“Si tratta di un voto importante – ha dichiarato Sgritta – che dimostra senso di responsabilità e attenzione verso i cittadini. Con questa misura diamo la possibilità a molte persone di mettersi in regola senza il peso immediato delle sanzioni e con una rateizzazione sostenibile”.

Obiettivi della misura e prossimi passi

L’approvazione della rottamazione rappresenta un passaggio significativo per l’amministrazione comunale, che punta così a favorire il recupero delle entrate senza gravare ulteriormente sui contribuenti, in una fase economica ancora complessa per molte famiglie.

Il provvedimento entrerà ora nella fase operativa con la pubblicazione delle modalità e delle scadenze per aderire alla definizione agevolata.