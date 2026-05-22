Piana del Sele

Eboli: via libera alla rottamazione agevolata delle cartelle comunali, pagamenti fino a 60 rate

Via libera del Consiglio comunale alla definizione agevolata: i cittadini potranno dilazionare i debiti fiscali per sostenere famiglie e attività del territorio

Antonio Elia

Il Consiglio comunale di Eboli ha approvato la misura relativa alla rottamazione delle cartelle comunali con 20 voti favorevoli, dando così il via libera a un provvedimento molto atteso da cittadini e contribuenti.

Agevolazioni e pagamenti: rateizzazione fino a 60 mesi

La delibera consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dell’ente attraverso una formula agevolata che prevede la possibilità di dilazionare i pagamenti fino a 60 rate, offrendo quindi un sostegno concreto alle famiglie e alle attività del territorio.Il commento dell’assessore Gianmaria SgrittaGrande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore al Bilancio Gianmaria Sgritta per il voto trasversale ottenuto in aula, segnale di condivisione e responsabilità istituzionale.

“Si tratta di un voto importante – ha dichiarato Sgritta – che dimostra senso di responsabilità e attenzione verso i cittadini. Con questa misura diamo la possibilità a molte persone di mettersi in regola senza il peso immediato delle sanzioni e con una rateizzazione sostenibile”.

Obiettivi della misura e prossimi passi

L’approvazione della rottamazione rappresenta un passaggio significativo per l’amministrazione comunale, che punta così a favorire il recupero delle entrate senza gravare ulteriormente sui contribuenti, in una fase economica ancora complessa per molte famiglie.

Il provvedimento entrerà ora nella fase operativa con la pubblicazione delle modalità e delle scadenze per aderire alla definizione agevolata.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.