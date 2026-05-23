Strada del Mingardo, ultime chiusure per la messa in sicurezza: gli orari dei blocchi il 25 e 26 maggio

Nuove limitazioni al traffico lungo la strada regionale 562 del Mingardo. Nelle giornate di lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio, l’importante arteria stradale sarà soggetta a temporanee chiusure al fine di consentire il completamento dei decisivi interventi di messa in sicurezza del costone roccioso.

Gli orari delle chiusure e delle aperture temporanee

Il provvedimento prevede una precisa turnazione oraria per ridurre, per quanto possibile, i disagi agli automobilisti. Nel dettaglio, sia il lunedì che il martedì la strada resterà chiusa al transito dalle ore 08:30 alle ore 14:00. Successivamente, è prevista una finestra di apertura di un’ora, dalle 14:00 alle 15:00, per permettere il deflusso dei veicoli. Nel pomeriggio scatterà una nuova chiusura totale, a partire dalle ore 15:00 e fino alle ore 19:00.

Gli ultimi interventi prima del ripristino della viabilità

Salvo complicazioni o imprevisti legati all’andamento dei lavori, queste dovrebbero rappresentare le ultime due giornate di pesanti limitazioni alla circolazione. Al termine di questa fase di interventi sul costone roccioso, la viabilità subirà un significativo miglioramento: il transito stradale sarà infatti ripristinato a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico, escludendo così ulteriori blocchi totali della circolazione.

L’appello del comune di Camerota alla cittadinanza

L’amministrazione comunale ha invitato la popolazione e tutti gli automobilisti a pianificare con attenzione i propri spostamenti all’interno del territorio, tenendo conto delle fasce orarie stabilite per i lavori e rispettando rigorosamente la segnaletica stradale installata in prossimità del cantiere.

“Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo tutti per la collaborazione e la pazienza dimostrata in queste settimane” fanno sapere dal comune di Camerota, sottolineando l’importanza del completamento delle opere per la sicurezza della viabilità.