Attualità

Parco: siglato importante protocollo d’intesa per un nuovo modello di sviluppo del territorio

Ente Parco, Unisa, ASL e Istituto Zooprofilattico uniti nel segno della "One Health" per la tutela ambientale e la salute pubblica

Chiara Esposito

È stato siglato questa mattina, presso il Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità a Vallo della Lucania, un importante protocollo d’intesa tra l’Ente Parco, l’Università degli Studi di Salerno, l’ASL Salerno e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Il modello One Health e gli obiettivi del progetto

Si tratta di un’iniziativa voluta dall’Ente Parco che mira a voler creare un modello di ricerca e monitoraggio su temi di grande rilevanza quali la salute pubblica, la tutela ambientale e lo sviluppo strategico del territorio. Un obiettivo sinergico che si ispira ai principi internazionali della One Health e che ha coinvolto diversi settori e attori.

I protagonisti del tavolo istituzionale

A presiedere il tavolo istituzionale, il Presidente del Parco Giuseppe Coccorullo che ha poi lasciato la parola ai vertici delle istituzioni coinvolte. Presente il Rettore dell’Unisa Virgilio D’Antonio, il Direttore dell’Asl Generale di Salerno Gennaro Sosto, Giuseppe Iovane Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e Marcello Feola consulente Innovation Hub presso Ministero della Salute.

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