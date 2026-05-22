Ad Agropoli la “Veleggiata per l’ambiente”: una Giornata di Mare e Arte

Una giornata di mare, arte e riflessione, voluta e organizzata dalla FIDAPA sezione Agropoli e dall’Associazione Cilento Verde Blu odv di Montecorice, e sostenuto da vari enti, istituti e operatori culturali, sociali ed economici, si svolgerà domani 23 maggio 2026.

Il programma

Il programma prevede una scaletta di eventi e attività che comprendono attività a diretto contatto con il mare e approcci di tipo poetico e ambientalistico, a partire dalle ore 9,30 con una veleggiata in flottiglia, per vivere una emozionante esperienza marinaresca di condivisione, per proseguire con un momento conviviale all’aperto presso l’Oasi Fiume Alento.

Dalle 16:00 alle 17.00, è previsto l’incontro/tavola rotonda dove si confronteranno esperti del settore sulla problematica della “fruizione sostenibile” e degli aspetti benefici “bio-psico-sociali” generati dal mare. Modererà l’incontro la prof.ssa Diana Nese, la quale presenterà anche la premiazione successiva.

Gli interventi

Porgeranno i saluti la dott.ssa Santina Bruni, presidente FIDAPA Sezione Agropoli, il prof. Matteo Del Galdo, pres. Ass.ne Cilento Verde Blu odv, il Responsabile del Progetto Onda Lunga Cilento Giuseppe Damiani. Interverranno il sindaco il dott. Roberto Mutalipassi Sindaco di Agropoli, il dott. Michele Chirico, Sindaco di Prignano.In qualità di relatori, saranno presenti:il prof. Giovanni Fulvio Russo, biologo marino.

Università Parthenope di Napoli; la dott.ssa Elena Pistilli, presidente Ass.ne AMI (Ambiente, Mare Italia) delegazione Cosenza e Tropea;il prof. Giuseppe Ianni, giornalista e storico;l’avv. Alessio Della Torre, presidente Lega Navale Italiana sezione di Agropoli;il t.v. Vincenzo Chetta, Comandante Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli; il m.llo Francesco Malzone, nostromo in pensione della Marina Militare Italiana, velista e scrittore.

La Giornata continuerà con la importante premiazione dei giovani artisti degli Istituti Scolastici della provincia di Salerno, vincitori del Concorso Onda Lunga Cilento, per finire alla grande con il conferimento del Premio Assoluto Angelo Vassallo alla migliore opera in concorso.

Un evento in sinergia con diverse realtà locali

L’evento pubblico, svolto tra Agropoli e l’Oasi Fiume Alento, è reso possibile grazia alla disponibilità delle generose governance e Direzione di una location d’eccezione come Oasi Fiume Alento.

Presso la Sala Conferenze dell’Oasi Fiume Alento, a partire dalle ore 16:00, ben 52 giovani artisti, dall’infanzia alla scuola secondaria di II grado, con i loro docenti e Dirigenti Scolastici, parteciperanno alla cerimonia di Premiazione del Concorso Onda Lunga Cilento – Premio Assoluto Angelo Vassallo 2026 – VIII edizione.

Al premio Angelo Vassallo è abbinata una borsa di studio di 500,00 euro offerta da Veladream di Agropoli, società di charter a vela e Scuola Nautica.