Capaccio Paestum finanziamenti a sportello per cultura e turismo, bando per le associazioni

Il Comune di Capaccio Paestum punta sulla sinergia con il tessuto associativo e civico per promuovere lo sviluppo locale. L’amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Paolino ha infatti pubblicato un avviso pubblico finalizzato al finanziamento di iniziative capaci di valorizzare il territorio, incrementare i flussi turistici e generare ricadute positive a livello economico e sociale.

Il bando prevede una procedura a sportello, introdotta a metà maggio 2026. Questo significa che i progetti presentati verranno esaminati seguendo l’ordine cronologico di arrivo e i contributi saranno erogati fino a esaurimento delle risorse disponibili, rendendo cruciale la tempestività nella trasmissione delle istanze.

Ambiti di intervento e vincoli dell’avviso

Il piano di sostegno comunale si rivolge a proposte progettuali strutturate attorno a cinque assi tematici principali. Gli interventi dovranno riguardare il turismo e la valorizzazione del territorio, la promozione delle tradizioni locali, le attività culturali, artistiche ed educative caratterizzate da una valenza sociale, lo sport e il tempo libero, oppure la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile. Il bando stabilisce un requisito fondamentale per l’accesso ai fondi: tutte le iniziative e le attività proposte devono essere completamente gratuite per il pubblico.

Requisiti per l’accesso ai contributi

I finanziamenti sono riservati a specifici soggetti che operano con finalità di interesse generale sul territorio. Possono sottoporre la propria candidatura gli enti pubblici, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti del terzo settore privi di scopo di lucro che risultino iscritti al Runts. La partecipazione è estesa anche ai soggetti privati, a patto che svolgano un’attività stabile e continuativa orientata al beneficio della comunità locale.

Ripartizione delle risorse e rendicontazione

Il contributo economico erogato dall’ente comunale non coprirà l’intero budget del progetto, ma si configurerà come un cofinanziamento parziale, con un limite massimo fissato al 70% delle spese complessive. L’importo assegnato verrà stabilito in base alla rilevanza turistica e sociale del progetto, secondo due precise fasce di stanziamento:

Un massimo di 700 euro per singoli eventi o iniziative specifiche di natura straordinaria.

Un massimo di 2.100 euro per attività ordinarie e continuative, la cui entità sarà commisurata anche al numero di appuntamenti pianificati durante l’anno.

I beneficiari potranno richiedere un’anticipazione pari al 30% della somma concessa. L’erogazione del saldo rimanente sarà subordinata alla presentazione di una dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Modalità di invio della candidatura

Le domande di partecipazione possono già essere inviate, data la natura a sportello della selezione. I richiedenti devono utilizzare la modulistica ufficiale predisposta dal Comune, allegando la scheda tecnica del progetto, l’atto costitutivo nel caso delle associazioni e il documento d’identità del legale rappresentante.

La trasmissione della documentazione può avvenire attraverso due canali: per via telematica, inviando una pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it, oppure tramite consegna cartacea a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’ente.

I soggetti che otterranno il finanziamento avranno il vincolo di impiegare i fondi esclusivamente per lo scopo approvato e dovranno dare visibilità al sostegno del Comune di Capaccio Paestum in ogni materiale di comunicazione. L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il beneficio economico qualora i progetti non vengano realizzati o presentino difformità rispetto alla proposta originaria.