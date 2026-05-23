Cilento

Forum cultura 2026: a Centola e Palinuro cinque giorni di innovazione, sostenibilità e grandi eventi

Dal 28 maggio al 1° giugno si terrà il Forum cultura 2026 a Centola e Palinuro. Un ricco programma tra talk tecnologici, turismo sostenibile e spettacoli

Ernesto Rocco
Concerto

Il bacino del Mediterraneo si conferma un baricentro di produzione culturale, innovazione e sinergie orientate al futuro. Su questa premessa si sviluppa il “FORUM CULTURA 2026”, un evento di rilievo promosso dal Comune di Centola e dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa, organizzata in stretta collaborazione con CilentoMed, si svolgerà dal 28 maggio al 1° giugno, coinvolgendo attivamente i centri di Centola e Palinuro.

L’appuntamento si propone di trasformare il territorio in un laboratorio di confronto per cinque giornate consecutive. Il progetto mira a connettere istituzioni, università, realtà imprenditoriali, associazioni, istituti scolastici, giovani e professionisti del settore artistico e scientifico. Al centro del dibattito vi saranno tematiche strategiche quali il turismo responsabile, la sostenibilità ambientale, l’innovazione e la tutela del patrimonio cilentano.

Il programma e i principali ospiti

Il calendario della manifestazione articola un’offerta diversificata che include tavoli di discussione, attività laboratoriali, percorsi guidati, mostre ed esperienze di carattere immersivo, affiancate da itinerari storici e momenti di degustazione.

Tra i contributi artistici e di approfondimento previsti all’interno della rassegna si segnalano:

  • Lo spettacolo teatrale “70 – Riassunto delle puntate precedenti” interpretato da Giobbe Covatta.
  • L’intervento “La fisica delle cose semplici” che vedrà la partecipazione di Schettino e Vergassola.
  • La rappresentazione e l’analisi critica “Pasolini. Un caso mai chiuso” curata da Stefano Maccioni.
  • Le performance musicali live della VASKOM Cover Band, con un tributo a Vasco Rossi, e della formazione IMELESS Cover Band.

Tecnologie emergenti e valorizzazione territoriale

Una sezione specifica del forum sarà orientata all’analisi delle nuove tecnologie e al coinvolgimento delle giovani generazioni. Le sessioni di lavoro approfondiranno l’applicazione dell’intelligenza artificiale, della realtà estesa (XR) e dei moderni linguaggi comunicativi all’interno della filiera del turismo innovativo. Tali sessioni vedranno il contributo scientifico di docenti ed esperti provenienti da primari atenei e centri di ricerca nazionali.

L’obiettivo strategico della manifestazione consiste nel delineare linee di sviluppo territoriale a lungo termine, valorizzando l’identità storica e la complessità paesaggistica del Cilento attraverso un approccio collettivo. L’organizzazione ha espresso un formale ringraziamento per l’impegno profuso al direttore scientifico Domenico Nicoletti e al direttore artistico Silvano Cerulli. I dettagli relativi al calendario analitico dei convegni istituzionali saranno diffusi nelle prossime comunicazioni.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.