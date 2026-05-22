Cilento

Notte europea dei musei 2026: a Paestum e Velia aperture straordinarie e visite agli scavi a 1 euro

I Parchi archeologici di Paestum e Velia partecipano alla Notte europea dei musei il 23 maggio 2026: visite guidate ai cantieri di scavo e percorsi serali a 1 euro

Redazione Infocilento
Templi Paestum

Sabato 23 maggio 2026 si rinnova l’appuntamento con la Notte europea dei musei, la manifestazione internazionale ideata dal Ministero della Cultura francese e sostenuta da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM. L’evento unisce idealmente l’intero continente per valorizzare l’identità culturale e il patrimonio storico. I Parchi archeologici di Paestum e Velia aderiscono all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura italiano, inaugurando la stagione delle aperture serali straordinarie inserite nel Piano di valorizzazione 2026.

Paestum apre lo scavo del tempietto dorico al chiaro di luna

La serata a Paestum propone un percorso inedito che permette di accedere per la prima volta in notturna al cantiere di scavo del tempietto dorico. L’edificio sacro, individuato nel 2019 nei pressi delle mura occidentali, è al centro di indagini archeologiche dal 2022 che continuano a fare emergere reperti, strutture architettoniche e testimonianze di epoche precedenti alla sua fondazione.

Il programma prevede tre turni di visite guidate, fissati alle ore 20:30, 21:30 e 22:30. Gli itinerari saranno guidati dal Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, insieme agli archeologi funzionari Maria Boffa e Silvio Leone. Il pubblico si sposterà dal settore monumentale fino al fulcro delle ricerche in corso. L’area archeologica rimarrà accessibile dalle ore 20:00 alle 24:00, con la chiusura degli ingressi stabilita alle 23:30. Il costo del biglietto di ingresso è di 1 euro e consente di passeggiare tra i templi del Santuario meridionale, la cosiddetta Basilica e il Tempio di Nettuno, all’interno di spazi illuminati e privi di barriere architettoniche.

Velia presenta l’itinerario notturno tra archeologia e letteratura

Anche il sito di Velia partecipa alla manifestazione con l’evento intitolato “Sinfonia d’ombre e versi”. L’iniziativa prevede una serie di passeggiate guidate nel quartiere meridionale della città antica, organizzate per le ore 20:30 e 21:30. I funzionari archeologi Francesco Uliano Scelza e Giovanna Baldo accompagneranno i visitatori in un percorso che unisce le testimonianze monumentali alla lettura di testi classici e fonti storiche.

Le visite si svolgeranno nella parte bassa della città, seguendo tracciati illuminati e accessibili che collegano l’archeologia alla natura circostante. L’orario di apertura straordinaria della zona archeologica di Velia è compreso tra le ore 20:00 e le 24:00, con ultimo accesso consentito alle 23:30 e una tariffa d’ingresso speciale pari a 1 euro.

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