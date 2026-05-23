Cronaca

Montesano sulla Marcellana, controlli dei Carabinieri nei locali: sospesa l’attività di un bar

Blitz dei Carabinieri del NAS e dell'Ispettorato del Lavoro a Montesano sulla Marcellana: riscontrate criticità strutturali in un bar eｱscattate sanzioni per migliaia di euro

Erminio Cioffi
Carabinieri Nas

Blitz di controllo nel settore degli esercizi pubblici a Montesano sulla Marcellana, dove nei giorni scorsi i Carabinieri hanno effettuato verifiche mirate al rispetto delle normative igienico-sanitarie, lavorative e strutturali.

L’intervento dei reparti speciali e dell’Asl

L’operazione ha visto impegnati i Carabinieri del NAS, i militari della Compagnia di Sala Consilina e il personale dell’Ispettorato del Lavoro, con il supporto dell’ASL Salerno, nell’ambito di controlli coordinati sul territorio.

Sospensione della licenza e sanzioni amministrative

A seguito degli accertamenti, è stata disposta la sospensione dell’attività di un bar della zona per alcune criticità strutturali riscontrate, che dovranno essere sanate prima di una possibile riapertura. Nel corso delle verifiche sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro nei confronti delle attività controllate. I titolari coinvolti dovranno ora adeguarsi alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza.

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