Sventato furto al convento di San Benedetto a Faiano: due arresti in flagranza

Ieri è stata effettuata un’importante operazione presso il Convento San Benedetto di Faiano, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione, dove due persone sono state sorprese mentre erano intente a rubare. Fondamentale l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Municipale, l’A.p.m. Nicola Leo e l’A.p.m. Stefania Amorelli che, su disposizione della Centrale Operativa, si sono immediatamente portati sul posto, riuscendo in una prima fase a bloccare ed arrestare gli autori del furto in flagranza di reato.

La sinergia tra forze dell’ordine e il processo per direttissima

Determinante anche la stretta collaborazione con i Carabinieri, giunti prontamente sul luogo dell’intervento, con i quali è stato portato a termine l’intervento che ha consentito di assicurare i due malviventi alla giustizia. Nella giornata odierna gli arrestati saranno sottoposti a processo per direttissima.

Il ringraziamento del sindaco Giuseppe Lanzara

“Desidero rivolgere un plauso – scrive il sindaco, Giuseppe Lanzara – agli uomini ed alle donne della Polizia Municipale che, quotidianamente, operano con professionalità, spirito di sacrificio e senso del dovere, agli ordini del Comandante Antonio Vecchione e della Vice Comandante Loredana Cestara e quotidianamente sostenuti dall’Assessora al ramo e Vice Sindaca Nunzia Fiore. Un sincero ringraziamento anche all’Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante della locale stazione Dario Santaniello, per aver fin dall’inizio stabilito un dialogo costante e fruttuoso con le Istituzioni e le altre Forze dell’Ordine nell’interesse della collettività”.