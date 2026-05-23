Cronaca

Paura ad Eboli: incendio al Rione Paterno, intervengono i Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con l'ausilio di un'autoscala hanno prontamente messo in sicurezza l'area e tenuto la situazione sotto controllo

Antonio Elia

Un principio d’incendio si è verificato all’interno di un appartamento al primo piano di una palazzina nel Rione Paterno a Eboli.

I fatti e gli interventi

Il fumo scuro scaturito dai locali ha spinto diversi residenti a scendere in strada a scopo precauzionale a causa dell’aria diventata pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che con l’ausilio di un’autoscala hanno prontamente messo in sicurezza l’area e tenuto la situazione sotto controllo. Sono ora in corso i normali accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

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