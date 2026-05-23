Aeroporto di Salerno, Aeroitalia inaugura la base operativa: partono i voli per il Nord e in estate si vola in Europa

L’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi ha avviato ufficialmente una nuova fase di sviluppo infrastrutturale e commerciale. Con l’inaugurazione della nuova base operativa di Aeroitalia, lo scalo situato tra i comuni di Bellizzi e Pontecagnano si posiziona come un fulcro strategico per la mobilità del Mezzogiorno, potenziando la rete dei trasporti della Campania e offrendo nuove opportunità di sviluppo economico e turistico per l’intera regione.

Inaugurazione della base operativa e primi collegamenti

Il debutto operativo è stato sancito dal primo volo diretto verso l’aeroporto di Milano Malpensa. Al rientro del velivolo, un Embraer 195 che stazionerà stabilmente nello scalo salernitano, si è svolto il tradizionale battesimo dell’acqua, seguito dal taglio del nastro alla presenza di passeggeri e operatori del settore. La giornata inaugurale ha visto anche la partenza del primo collegamento verso Torino, occasione in cui i viaggiatori sono stati accolti al gate con iniziative promozionali e gadget dedicati.

L’investimento della compagnia aerea si traduce in un programma che prevede 19 frequenze settimanali verso quattro destinazioni nazionali: Milano Malpensa, Torino, Genova e Trieste. I collegamenti verso le città liguri e friulane entreranno in funzione nell’immediato, completando la prima fase di un network studiato per servire sia l’utenza business sia i flussi turistici.

Prospettive di sviluppo e rotte internazionali

La strategia di espansione mira a rendere lo scalo salernitano, il secondo gestito da Gesac dopo Napoli Capodichino, un punto di riferimento competitivo e complementare nel sistema aeroportuale regionale. L’infrastruttura si propone di intercettare la domanda legata a bacini turistici di rilievo come la costiera amalfitana e il Cilento.

Il piano industriale prevede un ulteriore ampliamento delle attività durante la stagione estiva. Nei mesi di luglio e agosto, Aeroitalia attiverà infatti quattro rotte internazionali rivolte al segmento leisure. Dall’aeroporto di Salerno sarà possibile raggiungere le località mediterranee di Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini, diversificando l’offerta e coprendo anche la domanda di traffico in uscita dalla regione.

L’incremento dei voli nazionali e internazionali rappresenta un fattore di crescita per il territorio salernitano, con ricadute attese in termini di occupazione, economia locale e visibilità sul mercato del trasporto aereo nazionale.