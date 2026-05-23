Salernitana- Unione Brescia: l’Arechi si prepara al sold out per l’andata delle semifinali play off

La Salernitana, dopo aver battuto il Ravenna anche nella gara di ritorno, torna subito in campo per la gara d’andata delle semifinali dei playoff di Serie C. In un “Arechi” che va verso un altro tutto esaurito, pronto a spingere i granata verso il sogno Serie B, con oltre 19.000 biglietti già staccati, arriverà l’Union Brescia. La gara (quarta in quattordici giorni per la Bersagliera) è in programma domani, domenica 24 maggio alle ore 21.00; il ritorno è previsto mercoledì 27 maggio alle ore 20.00.

Il cammino dell’Union Brescia: i rivali dei granata

La formazione allenata da Corini è reduce dal doppio confronto vincente contro il Casarano nel secondo turno nazionale dei playoff (3 a 0 all’andata e 0 a 0 al ritorno), dopo aver chiuso la regular season nel girone A al secondo posto a quota 69 punti, dietro solo al Vicenza.

Ultime dal Mary Rosy: la preparazione della Salernitana

I granata hanno svolto ieri il penultimo allenamento prima della sfida con l’Union Brescia, con un lavoro tattico seguito da partite a campo ridotto. È prevista per oggi, sempre al Mary Rosy, la seduta di rifinitura che scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, con un undici iniziale che va verso la riconferma.

Le scelte di Cosmi: le probabili formazioni

Cosmi potrebbe riproporre ancora Matino, preferito a Berra, con Golemic ed Anastacio in difesa. In mezzo al campo ci saranno gli insostituibili De Boer e Tascone, mentre sulle corsie laterali Villa e Cabianca sono intoccabili. Ferraris agirà nuovamente da trequartista, alle spalle di Lescano e Ferrari. Scalpitano anche Inglese, che ha ritrovato il gol a Ravenna, e Achik, ma è molto probabile il loro ingresso a gara in corso.