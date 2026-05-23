Sapri: nuovi rilievi Arpac sul lungomare cittadino, rientrate le criticità

I nuovi e periodici rilievi effettuati da Arpac – l’agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania – nel mare della città di Sapri restituiscono alla città del Golfo di Policastro l’eccellenza delle acque di balneazione.

Dopo i penultimi rilievi per niente confortanti, che parlavano di un mare poco pulito, nella giornata di ieri sono giunti i nuovi campionamenti che vanno nella direzione opposta a quella delineata nelle scorse settimane a seguito della quale il Sindaco aveva sospeso il divieto di balneazione nel tratto del Lungomare interessato dai rilievi.

“All’interno della baia di Sapri esistono tre punti di campionamento, tra cui anche la spiaggia del Lungomare – ha affermato il Sindaco Antonio Gentile – Premesso che il punto in questione è un punto considerato eccellente per quanto riguarda i dati – da parte sia del ministero che della regione, si sono avuti dei problemi sul campionamento dello scorso giovedì 14 Maggio.

Un campionamento che è avvenuto a seguito delle imponenti piogge del giorno precedente. Un dato negativo a seguito del quale è stata emessa l’ordinanza relativa al divieto di balneazione. ARPAC ha poi provveduto nella giornata di mercoledì di questa settimana a effettuare nuovamente i campionamenti e stamattina abbiamo la notizia che i valori ovviamente sono rientrati.

È stata una problematica strettamente e direttamente correlata alle abbondanti piogge che si sono state che ora è stata puntualmente risolta. Manteniamo i requisiti di eccellenza, quelli che Bandiera Blu ci richiede. Sono state rimosse le problematiche e il divieto di balneazione”, conlude.