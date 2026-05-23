Emergenza cinipide del castagno a Futani: la Comunità Montana avvia il piano di contrasto biologico

Importanti novità arrivano dalla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo circa la lotta al cinipide galligeno del castagno, un parassita silenzioso che da troppo tempo, ormai, mette a dura prova la produzione castanicola del Cilento.

Il Comune di Futani, sotto la guida del sindaco Dario Trivelli, aveva recentemente richiesto all’Ente montano di intervenire attraverso azioni di contenimento biologico sul territorio comprensionale.

L’introduzione del Torymus sinensis

Così la Comunità Montana, recependo la proposta, ha provveduto ad acquistare 90 lanci di Torymus sinensis, un parassitoide già positivamente sperimentato e considerato antagonista naturale per eccellenza del cinipide. Tali attività di contrasto saranno estese a tutti i Comuni membri che ne faranno richiesta. Inoltre, al fine di salvaguardare questa importante risorsa economica, l’Ente attiverà un piano di coordinamento tecnico-operativo degli interventi stessi.

La soddisfazione del sindaco

Il sindaco Trivelli si dice soddisfatto del risultato, ringraziando la Comunità Montana “per la sensibilità dimostrata e per il concreto supporto assicurato su una problematica di grande rilevanza per il territorio e per le comunità castanicole locali”.