Caos a Campagna, crea scompiglio durante un comizio elettorale: arrestato

Momenti di tensione nella serata di ieri a Campagna, nella frazione Quadrivio, dove un uomo del posto è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, il cittadino avrebbe iniziato a creare disordini durante un comizio elettorale, disturbando lo svolgimento dell’incontro pubblico.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri nel tentativo di riportare la calma e tranquillizzare l’uomo che, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe aver agito sotto l’effetto dell’alcol.

La situazione sarebbe però degenerata rapidamente: l’uomo avrebbe aggredito i militari intervenuti, rendendo necessario il loro intervento per bloccarlo. Dopo essere stato immobilizzato, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Fuorni.

Indagini in corso

Da quanto si apprende, alla base dell’episodio non ci sarebbero motivazioni politiche. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza quanto accaduto durante la serata.