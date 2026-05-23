Eboli, malore improvviso in strada a Campolongo: soccorsa 33enne

Momenti di apprensione questo pomeriggio a Campolongo di Eboli, dove una donna di 33 anni, di origine magrebina, si è improvvisamente accasciata al suolo probabilmente al termine del proprio turno di lavoro, intorno alle ore 14.30.

I soccorsi

Immediato l’intervento dei soccorritori presenti nella zona. A prestare i primi aiuti sono stati il capo della Protezione Civile, l’ingegnere Saverio De Caro, insieme ad altri volontari e Giovanni Sasso ed Elena Merola di Plastic Free.

Sul posto sono giunti rapidamente anche i sanitari della Vopi, che hanno trasportato la donna in ambulanza presso l’ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Presenti inoltre l’auto medica e il personale della Croce Rossa, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso.

Provvidenziale l’intervento dei sanitari

Le condizioni della 33enne non sono al momento note, ma la tempestività dell’intervento dei volontari e dei sanitari ha consentito di garantire immediata assistenza alla donna.