Caprioli: grande festa per il “salto” in Prima Categoria

Il torneo di Seconda Categoria Campana ha visto concludersi il raggruppamento L dopo 26 giornate con un ottimo Caprioli che ha concluso al secondo posto la sua annata, perdendo la possibilità di promozione diretta in Prima solo all’ultima giornata.

Il “salto” in Prima Categoria

Il salto di categoria è stato, però, solo rimandato ai play-off che hanno visto il sodalizio cilentano superare prima il Cannalonga, in semifinale, e poi il Real Cilento finale. Sono 52 i punti totalizzati in campionato, frutto di 16 vittorie 4 pareggi e altrettante sconfitte, con 60 reti siglate a fronte di 30 subite. Mercoledì 20 maggio la società, caro al direttore Fedele Percopo, ha festeggiato la promozione, in zona Santa Caterina a Caprioli a poche centinaia di metri dal campo ‘Momi Giovine’.

Alle telecamere di InfoCilento, il tecnico della squadra Marco Greco, il portiere Antonio Chirico e i due vicepresidenti Rino Di Costanzo e Vito D’Alessandro e il componente dello staff tecnico Philippe Fraomene.