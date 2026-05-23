Sapri: i festeggiamenti in onore di Santa Rita nella cappella dell’ospedale “Immacolata”

I festeggiamenti in onore di Santa Rita hanno coinvolto appieno la cappella dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Tanti I fedeli presenti che con fede e devozione hanno partecipato alla Celebrazione Eucaristica. Un momento di preghiera che ha raggiunto anche tutti gli ammalati presenti all’interno del presidio ospedaliero dell’Immacolata.

Tra fede e devozione

“Santa Rita è una santa molto cara, soprattutto agli ammalati, nel corpo e nello spirito – ha affermato Don Pasquale Pellegrino, cappallano dell’Immacolata – È una santa venerata in tutto il mondo. Oggi non c’è chiesa o cappella che non ne faccia memoria e ricordo. In ospedale non potevamo fare diversamente. Santa Rita è una figura luminosa che ci aiuta anche a vivere il mistero della sofferenza e del dolore nella luce Pasquale di Cristo, così come ha fatto lei stigmatizzata.

Lei ha anche vissuto tante sofferenze morali e spirituali ma ha saputo affrontare tutto, anche le sofferenze fisiche provocatale dalla spina, da questa spina della corona di Cristo. Santa Rita ha affrontato tutto proprio unendosi intimamente a Gesù Crocifisso che è stata la sua forza, è stato il suo punto di riferimento.

E oggi, anche se dopo tanti secoli, la sua testimonianza ci raggiunge con una forza straordinaria, soprattutto in un luogo come questo. Lei continua a dare speranza e conforto e noi siamo certi della sua vicinanza per mezzo della sua fraterna intercessione”.