Elezioni amministrative 2026, domani apriranno i seggi: attesa anche in Provincia

È tutto pronto per le elezioni amministrative 2026. Domani alle ore 7 apriranno ufficialmente i seggi. Se gli occhi sono tutti puntati su Salerno, interessante è anche la corsa nei comuni della provincia.

I comuni con una sola lista: la sfida è contro il quorum

In alcuni centri la partita è scontata. A Casal Velino e Sicignano degli Alburni i sindaci uscenti Silvia Pisapia e Giacomo Orco devono solo battere il quorum essendoci una sola lista in corsa. Caso simile a Sassano dove il candidato è una novità: Nicola Pellegrino, fratello dell’ex consigliere regionale Tommaso.

I sindaci uscenti a caccia della riconferma

Cercano la riconferma anche:

Celle di Bulgheria: Gino Marotta (lo sfidante è Gerardo Carro)

Lustra: Luigi Guerra contro Fabio Elia

Polla: Massimo Loviso contro Gianluca De Lauso e Francesco Casciano

Postiglione: Carmine Cennamo contro Piero Forlano

Pertosa: Domenico Barba contro Luca Martone e Sara Mansieri

San Giovanni a Piro: Ferdinando Palazzo contro Sandro Paladino

Il caso singolare di Laurino, il ritorno a Laurito e i riflettori su Campagna

Caso singolare a Laurino: Mentre il sindaco uscente Romano Gregorio (direttore del Parco) saluta la carica, la sfida si sposta tra i fratelli: Francesco Gregorio è candidato in una lista, mentre Giovanni Gregorio corre come consigliere nello schieramento opposto guidato da Fiorentino Nese.

A Laurito, centro che arriva dal commissariamento, prova a tornare in carica l’ex primo cittadino Vincenzo Speranza.

Altro comune sotto i riflettori, anche per popolazione, è Campagna: Adele Amoruso, Livio Moscato e Pierfrancesco D’Ambrosio, sono i candidati alla carica di sindaco.

Elezioni amministrative 2026 – le liste

Ecco tutte le liste e i candidati nei comuni al voto (clicca sul nome del comune per leggere le liste):