Alburni

Elezioni a Sicignano degli Alburni 2026: ecco liste e candidati

Giacomo Orco è l'unico candidato sindaco a Sicignano degli Alburni. Dal bilancio del primo mandato post-Covid ai fondi PNRR: ecco perché la lista "Obiettivi in Comune" non ha sfidanti

Alessandra Pazzanese

A Sicignano degli Alburni, nelle ultime settimane si vociferava che il giovane sindaco, Giacomo Orco, potesse avere uno sfidante in corsa per la fascia tricolore. Tuttavia, a pochi minuti dalla sottoscrizione ufficiale delle liste, è ormai chiaro che il comune alburnino avrà una sola compagine in gioco, guidata proprio dal sindaco uscente, Giacomo Orco.

Nessuna opposizione per lui che, in questi cinque anni, ha ricevuto numerosi attestati di stima. Eletto a soli 27 anni, ha affrontato, al suo primo mandato da sindaco, uno dei periodi più complessi della storia del paese e dell’intera Nazione, quello legato all’emergenza Covid-19.

Importanti i risultati che in questi giorni ha presentato ai cittadini, raggiunti anche nel periodo successivo all’emergenza grazie alle opportunità offerte dal PNRR, colte con la sinergia degli uffici. Come ha fatto sapere, la lista di Orco è stata denominata “Obiettivi in Comune”, segno della continuità che si intende dare al lavoro svolto in questi cinque anni.

Sicignano degli Alburni: le liste per le elezioni comunali

Lista “Obiettivi in Comune”

Candidato sindaco
Giacomo Orco

Consiglieri
Annunziato Antonio Cataudella
Elisabetta Cristaino
Luisa Maria D’Iorio
Antonio Di Iorio
Gianfranco Nigro
Vincenzo Onnembo
Mario Giuseppe
Vincenzo Rosolia
Roberto Saporito
Luigi Torre
Patrizia Valitutto
Valentino Valitutto

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