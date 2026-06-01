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Claudio Baglioni ha la polmonite: rinviato il concerto a Paestum, slitta il tour

Salta il concerto di Claudio Baglioni all'Arena dei Templi di Paestum. Il tour "GrandTour La vita è adesso" slitta al 2027 per una polmonite. Info rimborsi

Manuel Chiariello
Concerto

Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni e per tutti coloro che avevano già acquistato un biglietto per il suo atteso concerto all’Arena dei Templi di Paestum, in programma il prossimo 25 agosto. Il celebre cantautore è stato costretto a rinviare di un anno il suo tour estivo “GrandTour La vita è adesso” a causa di una polmonite interstiziale acuta che richiederà un lungo periodo di riposo e cure.

Il comunicato ufficiale dello staff e il rinvio della tournée

Secondo quanto comunicato dallo staff dell’artista, la prognosi prevede almeno novanta giorni di stop assoluto, una condizione che ha reso inevitabile il rinvio dell’intera tournée prevista per l’estate 2026. Il tour avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 29 giugno nella suggestiva cornice di Piazza San Marco a Venezia.

La decisione riguarda tutte le date già annunciate nel calendario, compresa quella in programma a Paestum.

Informazioni sui biglietti e modalità di rimborso

I concerti previsti saranno recuperati nel corso del 2027, nell’ambito di una nuova programmazione già definita dagli organizzatori. Tutti i biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date, senza necessità di ulteriori procedure da parte degli spettatori.

Per chi non potrà essere presente ai nuovi appuntamenti sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 attraverso il circuito utilizzato per l’acquisto dei ticket.

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