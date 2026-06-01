Barca si incaglia a Casal Velino davanti ai bagnanti: paura ma nessun ferito

Un’imbarcazione da diporto si è incagliata lungo il litorale di Casal Velino Marina, dinanzi alla spiaggia denominata “Sotto la Torre”. Secondo una prima ricostruzione, a causa del forte vento, la barca pare abbia perso le capacità manovriere rimanendo poi insabbiata a pochi metri dalla battigia, sotto gli occhi increduli dei bagnanti.
Il tempestivo intervento di soccorso
Fortunatamente, non si sono registrati danni a cose o persone. Grazie al pronto intervento del personale della cooperativa del porto, l’imbarcazione è stata trainata in sicurezza, nonostante le evidenti difficoltà legate alle condizioni meteo marine.