Stio tutela i castagneti, lotta al cinipide con il lancio del “Torymus”

Il Comune di Stio interviene in modo concreto per difendere il raccolto e la salute dei castagneti comunali.

Questa mattina l’Ente ha provveduto a effettuare 10 lanci del “Torymus sinensis”, un parassitoide considerato l’antagonista naturale per eccellenza del cinipide del castagno.

Una nuova progettualità per l’ambiente

L’intervento rientra in una nuova progettualità promossa in modo particolare dall’Assessore Domenico Feola, che punta a salvaguardare i castagneti locali.

Le parole del sindaco Giancarlo Trotta

“Continuiamo a lavorare per tutelare un patrimonio che è economia, paesaggio e identità di Stio”, ha detto il sindaco Giancarlo Trotta. “Grazie a Giancarlo Santangelo, Giuseppe Guida ed Ermenegildo Infante che hanno effettuato i lanci in diversi punti del territorio”.