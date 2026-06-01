Metrò del Mare, svolta triennale: confermata la nuova linea Agropoli-Sapri

La Regione Campania sta per ufficializzare un’ulteriore novità per il Metrò del Mare, rispondendo a una precisa richiesta avanzata dai sindaci del territorio cilentano. È in fase di definizione l’attivazione di una nuova linea marittima compresa tra Agropoli e Sapri. Questo collegamento si configurerà come una vera e propria metropolitana acquatica finalizzata a connettere tutti i principali scali portuali della costa meridionale della provincia di Salerno.

L’affidamento del servizio è stato assegnato alla compagnia Travelmar. Attualmente sono in corso di perfezionamento le ultime procedure burocratiche che precedono l’apertura ufficiale della tratta. Oltre ai due Comuni capolinea, i porti coinvolti nel nuovo itinerario saranno quelli di San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota.

Gli orari e i dettagli della linea A1 per Salerno

La nuova tratta a sud si integrerà con i collegamenti storici verso il capoluogo e la Costiera Amalfitana, rappresentati dalle linee A1 e A2, la cui partenza è fissata tra due settimane. La linea A1 entrerà in funzione dal 13 giugno fino al 6 settembre, operando nei giorni di sabato e domenica per unire il Molo Manfredi di Salerno ad Agropoli, San Marco di Castellabate e Acciaroli.

Il programma orario prevede la partenza da Salerno alle ore 8:00, con i successivi attracchi ad Agropoli alle 9:00, a San Marco di Castellabate alle 9:25 e l’arrivo ad Acciaroli alle 9:50. Per il percorso di ritorno, la partenza dall’ultimo scalo cilentano è programmata alle 18:25, con il rientro definitivo al porto di Salerno previsto per le ore 20:15.

I collegamenti feriali della linea A2 verso la Costiera Amalfitana

Per i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sarà invece attiva la linea A2 gestita dalla compagnia Alicost, operativa dal 15 giugno al 4 settembre. Questo specifico itinerario ha l’obiettivo di connettere direttamente la Costiera Cilentana con quella Amalfitana, partendo sempre dal Molo Manfredi di Salerno.

I passeggeri potranno imbarcarsi da Salerno alle 7:45. La nave toccherà Agropoli un’ora dopo, proseguirà per San Marco di Castellabate e consentirà di raggiungere Amalfi alle 10:39 e Positano alle 10:54. Il viaggio di ritorno inizierà da Positano alle 17:07, prevedendo lo scalo ad Agropoli alle 19:10 e l’arrivo al Molo Manfredi alle 20:15. Le tariffe stabilite per viaggiare dal Cilento verso le località della Costiera Amalfitana oscilleranno tra gli 11 e i 13,50 euro.

Programmazione triennale per evitare i disagi strutturali

La principale novità strutturale della stagione riguarda la stabilità del servizio. Tutti i bandi del Metrò del Mare sono stati infatti affidati per il triennio 2026/2028.

Questa scelta punta a superare in modo definitivo le criticità che hanno caratterizzato le scorse stagioni estive, contrassegnate da partenze ritardate, deficit nella comunicazione agli utenti e problematiche logistiche legate alle condizioni di idoneità tecnica di alcuni porti del Cilento.