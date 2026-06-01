Cilento

Casal Velino, il sindaco Silvia Pisapia vara la nuova giunta: nel segno della continuità

Il sindaco di Casal Velino Silvia Pisapia ha ufficializzato la nuova giunta per il suo terzo mandato. Confermati tutti gli assessori uscenti: ecco i nomi.

Chiara Esposito
Silvia Pisapia

Il sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia, ha ufficializzato la sua giunta. Nessun cambio in cabina di regia: ad accompagnarla nel suo terzo mandato saranno gli assessori di sempre.

I nomi degli assessori e le deleghe confermate

Riconfermato vicesindaco e assessore al bilancio e ai lavori pubblici Domenico Giordano. A Katiuscia Rosella e Luana Abagnale va la delega alle politiche sociali e alle pari opportunità. Ad Angelo Crescenzo viene

riconfermato l’assessorato al turismo, così come ad Antonio Caputo quello all’ambiente e al ciclo integrato dei rifiuti.

Il prossimo passaggio in consiglio comunale

La nuova squadra di governo verrà ora comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. La composizione della giunta, quindi, non prevede cambi di deleghe e nuovi volti: a Casal Velino si lavora nel segno della continuità.

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