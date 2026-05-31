Calcio

Terza categoria, ecco i risultati dei play off

ECCO CHI ACCEDE ALLA FINALE PLAY OFF

Antonio Pagano
Calcio

Si sono giocate oggi pomeriggio le prime gare della post season di terza categoria dei gironi C ed E. Nel raggruppamento C finisce 2 a 2 tra  San Giacomese e Altavilla Silentina; il Real Santa Cecilia troverà la Sangiacomese domenica prossima 7 giugno nella finale play off. Nel girone E vincono Atletico San Marco e il Buonabitacolo Soccer.

Risultati Girone C

San Giacomese – Altavilla Silentina 2-2

Risultati Girone E

La Cilentana Sport – Atletico San Marco 1-2

Virtus Buxentum – Buonabitacolo Soccer 1-5

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