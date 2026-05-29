Festa della Repubblica negli Alburni, tre Comuni uniti per l’ottantesimo anniversario

I Comuni di Ottati, Corleto Monforte e Sant’Angelo a Fasanella uniscono le forze per celebrare una ricorrenza storica di eccezionale rilievo. In occasione dell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, le tre amministrazioni comunali del territorio alburnino hanno organizzato una manifestazione intercomunale programmata per martedì 2 giugno 2026. L’iniziativa intende rinnovare i valori fondanti della Carta Costituzionale, della memoria storica e della coesione nazionale attraverso un percorso condiviso che coinvolgerà l’intera comunità locale.

Il programma delle celebrazioni nei tre comuni

La giornata celebrativa si aprirà con i tradizionali e solenni momenti istituzionali dedicati al ricordo di quanti hanno sacrificato la vita per la patria. Le autorità e i cittadini si raduneranno per la deposizione delle corone d’alloro presso i rispettivi monumenti ai caduti.

Il calendario degli omaggi istituzionali seguirà una precisa scansione oraria per permettere la condivisione dell’evento tra le diverse comunità. Il primo appuntamento è fissato a Ottati alle ore 18:00. Successivamente, la cerimonia si sposterà a Sant’Angelo a Fasanella alle ore 18:30, per poi concludersi con la terza deposizione a Corleto Monforte alle ore 19:00.

La riflessione sulla Costituzione e il momento comunitario

Dopo i momenti di raccoglimento nei tre centri urbani, le attività si sposteranno all’interno della sala delle manifestazioni di Corleto Monforte, dove a partire dalle ore 19:30 si terrà il momento centrale di approfondimento culturale e istituzionale.

L’incontro prevede un focus tematico intitolato “La Costituzione più bella”, strutturato come un dialogo e un confronto aperto insieme all’avvocato Raffaele Vitolo, cultore di diritto. Il dibattito offrirà una chiave di lettura approfondita sui principi di libertà, democrazia e partecipazione che costituiscono i pilastri dell’ordinamento repubblicano. Al termine della parte ufficiale e della discussione giuridica, la serata si concluderà con un momento di ristoro e condivisione tra tutti i partecipanti. I sindaci e gli organizzatori hanno rivolto un invito caloroso a tutta la cittadinanza affinché partecipi attivamente a questa giornata di unione e identità nazionale.