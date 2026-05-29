Cilento

Il Liceo Pisacane di Sapri presenta la quattordicesima edizione del Concerto di Primavera

Venerdì 5 giugno alle 19:30 il Cineteatro Ferrari di Sapri ospita il Concerto di Primavera del Liceo Pisacane. Sul palco tre formazioni della scuola a ingresso libero

Ernesto Rocco
Istituto Pisacane Sapri

Il palcoscenico del Cineteatro Ferrari di Sapri si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi dalla comunità locale. Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 19:30, il Liceo Musicale “Carlo Pisacane” presenterà la quattordicesima edizione del suo tradizionale “Concerto di Primavera”. L’appuntamento, ospitato nella struttura di Piazza Regina Elena, rappresenta il culmine del percorso didattico e formativo svolto dagli studenti durante l’anno scolastico.

L’evento si propone come un momento di condivisione in cui la scuola apre le proprie porte al territorio, permettendo ai cittadini di apprezzare il talento e la dedizione dei giovani musicisti. Nel corso di oltre due decenni, la manifestazione ha consolidato il ruolo dell’istituto come un fondamentale punto di riferimento culturale e musicale per la città di Sapri e per l’intero comprensorio del Golfo di Policastro.

Le tre formazioni sul palco del Cineteatro Ferrari

La serata vedrà l’avvicendarsi di tre differenti gruppi strumentali e vocali della scuola, ognuno caratterizzato da un preciso repertorio e da una specifica identità sonora:

  • Ensemble di Musica da Camera: piccole formazioni strumentali dedicate all’esplorazione di dialoghi musicali raffinati, basati sull’intreccio di pochi elementi.
  • Pisacane Wind Orchestra: il principale organico orchestrale del liceo, che unisce strumenti ad arco, fiati, percussioni e tastiere in un suono completo e polifonico.
  • Pisacane Vocal Chorus: la formazione corale dell’istituto, impegnata nell’esecuzione di brani che spaziano dalla tradizione classica alle sonorità contemporanee.

Informazioni per l’accesso all’evento

I dettagli per partecipare alla serata musicale:

  • Data e ora: Venerdì 5 giugno 2026, ore 19:30
  • Luogo: Cineteatro Ferrari, Piazza Regina Elena, Sapri
  • Modalità di ingresso: L’accesso in sala è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.
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