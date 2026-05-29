Pisciotta: sboccia il “Bloom Creative Festival”, due giorni per accendere i sogni dei giovani

C’è un momento in cui un borgo smette di essere solo un luogo sulla mappa e diventa un palcoscenico. Succede il 29 e 30 maggio 2026 a Pisciotta, dove nasce “Bloom Creative Festival“, con una promessa semplice e potente nel titolo: “Dove il talento nasce, cresce e prende forma” Bloom Festival non è solo un festival. È un invito a credere che anche da qui, dal Cilento, i sogni possano partire lontano. L’ingresso è gratuito, perché la bellezza non chiede biglietto.

Il programma

Si comincia oggi, venerdì 29 maggio tra i banchi delle scuole del territorio. Laboratori di teatro, cinema, danza, scrittura, musica: strumenti per dire ai ragazzi “la vostra voce conta”. Poi sabato 30 maggio il mare fa da cornice al Bloom Village, al Porto Turistico di Marina di Pisciotta. Dalle 15, tra installazioni, workshop e il simbolico “Albero dei Sogni” e “Murales Bloom”, il porto si riempie di mani, colori, storie. La notte arriva con il Premio Bloom, il momento in cui il festival guarda negli occhi chi ce l’ha fatta e dice ai ragazzi: “Anche voi potete”.

Gli ospiti

Sul palco saliranno nomi che parleranno ai giovani senza filtri: Carmine Padula, il compositore che oggi firma le musiche di fiction e film internazionali, accompagnato dai Solisti dell’Orchestra Nazionale del Cinema; Greta De Rosa, il volto di “Mare Fuori” che ha fatto battere il cuore a una generazione; Pasquale “Paky” Brunetti, il ballerino che da “Amici” ha portato la danza nelle case di tutti; Agostino Chiummariello, il preside più amato della tv italiana.

Con loro registi, autori, pittori, performer: Mario Zinno, Ario Avecone, Benedetta Cenani, Eugenio Piovosa e tanti altri. La musica sarà affidata all’Orchestra giovanile del Liceo Musicale C. Pisacane di Sapri, perché i primi a suonare il futuro devono essere i giovani stessi. A guidare la serata, con la regia artistica, ci saranno Melissa Di Matteo e Antonio Speranza, ideatori del progetto.

Il progetto

Sarà consegnata la statuina del Premio Bloom, creata dal Maestro orafo Michele Affidato – l’orafo del Papa e di Sanremo – simbolo di un talento che merita di essere riconosciuto e curato come un gioiello. Il comune di Pisciotta sostiene il progetto M.A.T.I. “È un’iniziativa che unisce cultura, giovani e territorio in un’esperienza autentica”, dice Francesca Puglia, consigliera alla Cultura. “Pisciotta vuole essere un punto di riferimento per eventi che parlano ai ragazzi con linguaggi contemporanei”, aggiunge Alessandra Coppola, consigliera al Turismo.

Le info utili

“Bloom nasce per creare opportunità, connessioni, bellezza”, spiega Melissa Di Matteo, ideatrice del festival. “Vogliamo che ogni ragazzo si senta visto, ascoltato, incoraggiato. Qui i sogni non restano chiusi nel cassetto: prendono forma”. Due giorni per ricordare che l’arte non è un lusso, è un diritto. E che a volte basta un porto, una chitarra, una frase detta al momento giusto, per far sbocciare qualcosa.

Bloom Creative Festival: informazioni utili 29-30 maggio 2026 – Porto Turistico di Marina di Pisciotta. Ingresso gratuito. Info: 335 5847841 – 349 4660466