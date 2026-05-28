Petina celebra la Festa della fragolina 2026 e diventa Città del folklore

Petina si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari del territorio: la 54ª edizione della Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni, in programma il 6 e 7 giugno 2026, tra tradizioni popolari, gastronomia, musica, cultura e valorizzazione delle eccellenze locali.

Due giornate ricche di eventi trasformeranno il borgo degli Alburni in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove i profumi della fragolina selvatica incontreranno il folklore, l’artigianato, le escursioni nella natura, gli spettacoli musicali e le tradizioni popolari che da sempre rappresentano l’anima autentica di Petina.

Il prestigioso riconoscimento di Città del folklore 2026

L’edizione 2026 sarà resa ancora più speciale da un importante e prestigioso riconoscimento: Petina sarà ufficialmente proclamata “Città del Folklore 2026”.

Il titolo, conferito dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari dopo un’attenta valutazione di criteri storici, culturali ed etnoantropologici, rappresenta un traguardo straordinario per l’intera comunità e premia il lavoro appassionato dell’Associazione Folklorica “A’ Spiga Rossa”, da anni impegnata nella tutela e nella trasmissione delle tradizioni popolari locali.

La cerimonia ufficiale di conferimento del premio si terrà sabato, 6 giugno 2026, alle ore 17:00 presso Piazza Umberto, un momento carico di emozione e orgoglio collettivo, nel segno delle radici, della musica popolare, dei colori e delle tradizioni che raccontano la storia di una comunità profondamente legata alla propria identità.

Il programma della manifestazione tra gusto e musica

Il programma dei due giorni di grande festa manifestazione prevede inoltre: stand gastronomici e percorsi del gusto; concerti e spettacoli musicali; sfilate folkloristiche con gruppi provenienti da diverse regioni; escursioni, trekking e visite guidate; teatro dei burattini, laboratori creativi e attività per famiglie; spettacoli e momenti di intrattenimento fino a tarda sera.

Tra gli ospiti musicali attesi figurano, tra gli altri, Alla Bua, Sibbenga Sunamo, Dutty Beagle e i Tarantolati di Tricarico, protagonisti di due serate all’insegna della musica popolare e della festa.

Petina celebra così il suo passato, vive pienamente il presente e guarda al futuro con l’orgoglio delle proprie tradizioni, confermandosi luogo autentico di cultura popolare, accoglienza e valorizzazione di un territorio in cui le profumatissime coltivazioni di fragolina di bosco continuano a rappresentare il fiore all’occhiello di un luogo pieno di risorse.

I promotori dell’evento, unitamente all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mimmo D’Amato, hanno invitato tutti a non mancare.

Il calendario completo degli eventi di sabato 6 giugno

Di seguito il programma completo della “Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni” di Petina:

Sabato 6 giugno 2026

Ore 17:00 – Consiglio Comunale: Conferimento Premio “Petina: Città del Folklore 2026”

– Consiglio Comunale: Conferimento Premio “Petina: Città del Folklore 2026” Ore 18:00 – Cerimonia di Apertura 54ª Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni | Apertura Mostra Fotografica “‘Ngera ‘na Vota” | Apertura Stand Gastronomici e di Artigianato

– Cerimonia di Apertura 54ª Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni | Apertura Mostra Fotografica “‘Ngera ‘na Vota” | Apertura Stand Gastronomici e di Artigianato Ore 18:30 – Sfilata dei gruppi Folklorici: Associazione Folklorica “A’ Spiga Rossa” Petina (SA), Gruppo Folklorico “Gregoriano” San Gregorio Magno (SA), Gruppo Folkloristico “Miromagnum” Mormanno (CS), Gruppo Folk “Pro Loco del Pollino” Castrovillari (CS)

– Sfilata dei gruppi Folklorici: Associazione Folklorica “A’ Spiga Rossa” Petina (SA), Gruppo Folklorico “Gregoriano” San Gregorio Magno (SA), Gruppo Folkloristico “Miromagnum” Mormanno (CS), Gruppo Folk “Pro Loco del Pollino” Castrovillari (CS) Ore 19:00 – Cooking Show a base di fragoline con Dario Bordet

– Cooking Show a base di fragoline con Dario Bordet Ore 19:30 – Apertura Percorso Gastronomico

– Apertura Percorso Gastronomico Ore 20:00 – Sibbenga Sunamo in concerto

– Sibbenga Sunamo in concerto Ore 22:00 – Alla Bua in concerto

– Alla Bua in concerto Ore 23:30 – Strawberry Night: Dj Lello Etnic Sound

Il calendario completo degli eventi di domenica 7 giugno

Domenica 7 giugno 2026