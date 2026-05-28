Attualità

Consegna della Costituzione all’Ancel Keys, i sindaci del territorio incontrano gli studenti

Il 30 maggio 2026 l'I.O.C. Ancel Keys ospita l'evento Il nostro futuro, oggi con la consegna della Costituzione alle quinte classi e il commento dei sindaci

Ernesto Rocco
Istituto Ancel Keys

Sabato 30 maggio 2026, alle ore 10, l’Aula Magna dell’I.O.C. “Ancel Keys” ospiterà l’evento dal titolo “Il nostro futuro, oggi”. Durante la manifestazione, gli alunni delle quinte classi del corso diurno e serale riceveranno una copia della Carta Costituzionale.

L’iniziativa è ormai un appuntamento tradizionale per l’istituto e si propone come uno spazio di approfondimento e riflessione sui valori della Repubblica e sul contributo dei giovani alla vita democratica del Paese.

Il programma dell’evento e gli interventi dei sindaci

La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica, Maria Masella. Successivamente, la parola passerà ai primi cittadini dei comuni che compongono l’istituto omnicomprensivo. I sindaci e i relatori approfondiranno alcuni dei passaggi chiave del testo costituzionale:

  • Silvia Pisapia, sindaco di Casal Velino, analizzerà l’Articolo 1;
  • Carlo Pisacane, sindaco di San Mauro Cilento, si concentrerà sull’Articolo 2;
  • Gianluca D’Aiuto, sindaco di Castelnuovo Cilento, relazionerà sull’Articolo 3;
  • Stefano Pisani, sindaco di Pollica, tratterà l’Articolo 9;
  • Ubaldo Cianciulli, docente dell’I.O.C. Ancel Keys, offrirà un focus sull’Articolo 11.

Il significato pedagogico e civico della manifestazione

Il dibattito si snoderà attraverso l’analisi di temi cardine quali il diritto al lavoro, la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, il principio di uguaglianza, la valorizzazione della cultura e del paesaggio, fino al ripudio della guerra come strumento di offesa. Gli studenti avranno così modo di dialogare con i rappresentanti delle istituzioni locali.

La distribuzione del testo costituzionale vuole superare la dimensione puramente simbolica, trasformandosi in uno stimolo diretto alla cittadinanza attiva. Il fulcro concettuale dell’appuntamento è riassunto nella formula scelta dagli organizzatori: “Conoscila. Vivila. Difendila. È la tua storia, è il nostro domani”. L’I.O.C. “Ancel Keys” rinnova in questo modo la propria programmazione didattica legata all’educazione civica e alla legalità.

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