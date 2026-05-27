Eboli, blitz della Municipale: Daspo, multe per bivacco e controlli sui monopattini

Risposta ferma e immediata della Polizia Municipale di Eboli alle richieste di sicurezza e decoro urbano avanzate dai residenti della frazione di Santa Cecilia.

L’operazione

Sotto la direzione del Comandante Daniele De Sanctis, in sinergia con l’assessore Antonio Corsetto, gli agenti hanno portato a termine un mirato intervento di controllo del territorio nei pressi dei giardinetti della parrocchia e della Chiesa di San Vito al Sele, un’area da tempo al centro delle segnalazioni dei cittadini.

L’operazione ha consentito di disperdere un gruppo di avventori che, con comportamenti molesti legati all’abuso di alcol, impedivano di fatto a famiglie, anziani e bambini di frequentare e godersi in serenità lo spazio verde e la frescura della zona.

Il bilancio dell’operazione

Il bilancio dell’intervento della Municipale sul fronte del contrasto al degrado urbano è di: 3 sanzioni amministrative da 100 euro ciascuna per bivacco; 3 Daspo urbani (ordini di allontanamento dal territorio); 2 sanzioni per ubriachezza molesta. I controlli hanno riguardato per la maggior parte soggetti di nazionalità straniera intenti al consumo smodato di alcolici in luogo pubblico.

Le dichiarazioni

Il commento del Comandante Daniele De Sanctis: “Era un atto dovuto nei confronti della comunità di Santa Cecilia, che da tempo chiedeva a gran voce il ripristino dell’ordine e della legalità nei pressi della parrocchia.

Non possiamo tollerare che spazi pubblici destinati ai bambini e alle famiglie siano ostaggio di ubriachi e maleducati. Questo intervento rimarca la nostra presenza costante sul territorio: la Polizia Municipale continuerà a vigilare per restituire ai cittadini la piena e sicura fruibilità di ogni quartiere di Eboli.”

Controlli alla circolazione

Inoltre al termine dell’operazione sono stati sanzionati quattro stranieri a bordo di monopattini privi di targhino come prevede la nuova normativa e di casco a ognuno è stato elevato a una sanzione di circa 150 euro.